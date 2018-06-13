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Каладзе: Существование зеленых пространств в Грузии является важнейшим и


13.06.2018   11:40
Существование зеленых пространств в Грузии является важнейшим и с нашей стороны будет сделано все, чтобы существующая экологическая обстановка улучшилась, — об этом мэр Тбилиси заявил на сегодняшнем заседании правительства столицы, говоря о парках, строительстве рекреационных зон и реабилитации в Тбилиси.

По его словам, в этом процессе важной будет поддержка населения.

«Поддержка и содействие общества, населения будет очень важной, так как по определенным направлениям нам придется делать непопулярные шаги, но все это будет исходить исходя из интересов города, интересов здоровья наших будущих поколений», — заявил Каха Каладзе.

Он поручил заместителю мэра Майе Битадзе, чтобы соответствующие службы начали работать над подготовкой проектов по реабилитации больших парков.

«Состояние городских парков оставляет желать лучшего, соответственно, в этом году должны быть готовы проекты и в будущем году мы начнем работы по реабилитации всех 12 больших парков», — заявил Каладзе.






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