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Каладзе: Существование зеленых пространств в Грузии является важнейшим и
13.06.2018 11:40
Существование зеленых пространств в Грузии является важнейшим и с нашей стороны будет сделано все, чтобы существующая экологическая обстановка улучшилась, — об этом мэр Тбилиси заявил на сегодняшнем заседании правительства столицы, говоря о парках, строительстве рекреационных зон и реабилитации в Тбилиси.
По его словам, в этом процессе важной будет поддержка населения.
«Поддержка и содействие общества, населения будет очень важной, так как по определенным направлениям нам придется делать непопулярные шаги, но все это будет исходить исходя из интересов города, интересов здоровья наших будущих поколений», — заявил Каха Каладзе.
Он поручил заместителю мэра Майе Битадзе, чтобы соответствующие службы начали работать над подготовкой проектов по реабилитации больших парков.
«Состояние городских парков оставляет желать лучшего, соответственно, в этом году должны быть готовы проекты и в будущем году мы начнем работы по реабилитации всех 12 больших парков», — заявил Каладзе.
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