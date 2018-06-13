Финляндия поделится опытом управления образованием с Грузией

13.06.2018 12:17 11-13 июня официальные лица Министерства образования и науки Грузии посещают Финляндию, чтобы узнать об опыте страны в управлении образованием. Целью ознакомительной поездки является предоставление практических рекомендаций по проведению комплексных реформ образования в Грузии.



В повестку дня визита входят встречи, направленные на обмен передовым опытом из Финляндии и посещение учреждений с соответствующими местными заинтересованными сторонами в области образования. В частности, рассматриваются открытая учебная среда, качество электронного обучения и адаптируемые пути обучения.



Этот визит был организован Инструментом технической помощи и информационного обмена Европейской Комиссии (TAIEX) в сотрудничестве с Ассоциацией финского центра электронного обучения.



Движимый спросом, инструмент TAIEX предназначен для оказания поддержки странам-партнерам в вопросах адаптации национального законодательства, нормативных положений и стандартов качества к тем, что применяются в странах-членах ЕС, в рамках подписанных соглашений с ЕС. В рамках Восточного Соседства, инструмент TAIEX работает с Арменией, Азербайджаном, Беларусью, Грузией, Республикой Молдовой и Украиной.















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