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Финляндия поделится опытом управления образованием с Грузией
13.06.2018 12:17
11-13 июня официальные лица Министерства образования и науки Грузии посещают Финляндию, чтобы узнать об опыте страны в управлении образованием. Целью ознакомительной поездки является предоставление практических рекомендаций по проведению комплексных реформ образования в Грузии.
В повестку дня визита входят встречи, направленные на обмен передовым опытом из Финляндии и посещение учреждений с соответствующими местными заинтересованными сторонами в области образования. В частности, рассматриваются открытая учебная среда, качество электронного обучения и адаптируемые пути обучения.
Этот визит был организован Инструментом технической помощи и информационного обмена Европейской Комиссии (TAIEX) в сотрудничестве с Ассоциацией финского центра электронного обучения.
Движимый спросом, инструмент TAIEX предназначен для оказания поддержки странам-партнерам в вопросах адаптации национального законодательства, нормативных положений и стандартов качества к тем, что применяются в странах-членах ЕС, в рамках подписанных соглашений с ЕС. В рамках Восточного Соседства, инструмент TAIEX работает с Арменией, Азербайджаном, Беларусью, Грузией, Республикой Молдовой и Украиной.
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