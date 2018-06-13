Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Финляндия поделится опытом управления образованием с Грузией


13.06.2018   12:17
11-13 июня официальные лица Министерства образования и науки Грузии посещают Финляндию, чтобы узнать об опыте страны в управлении образованием. Целью ознакомительной поездки является предоставление практических рекомендаций по проведению комплексных реформ образования в Грузии.

В повестку дня визита входят встречи, направленные на обмен передовым опытом из Финляндии и посещение учреждений с соответствующими местными заинтересованными сторонами в области образования. В частности, рассматриваются открытая учебная среда, качество электронного обучения и адаптируемые пути обучения.

Этот визит был организован Инструментом технической помощи и информационного обмена Европейской Комиссии (TAIEX) в сотрудничестве с Ассоциацией финского центра электронного обучения.

Движимый спросом, инструмент TAIEX предназначен для оказания поддержки странам-партнерам в вопросах адаптации национального законодательства, нормативных положений и стандартов качества к тем, что применяются в странах-членах ЕС, в рамках подписанных соглашений с ЕС. В рамках Восточного Соседства, инструмент TAIEX работает с Арменией, Азербайджаном, Беларусью, Грузией, Республикой Молдовой и Украиной.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Из Баку запустят поезда в Батуми, Анкару и Стамбул
UNICEF : Медицинские расходы составляют 10, 1% от общего уровня расходов граждан Грузии
Россия против транзита грузов США из Азербайджана в Казахстан
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Более 400 российских туристов купили путевки в Абхазию через поддельные сайты
Два жителя Абхазии осуждены за убийство российского туриста
В Абхазии обсуждают дресс-код для туристов
«ИнгурГЭС» остановят на три месяца
40 тысяч рублей потеряла жительница Челябинской области от предлагавших отдых в Абхазии мошенников
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Оглашена дата начала строительства интерконнектора IGB в рамках "Южного газового коридора"
TANAP - жизненно важный проект – глава консорциума
Накопительная система привела к разногласиям в правительстве Армении и уходу министра
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна