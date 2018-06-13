Миссия наблюдателей ЕС в Грузии провела два курса по медицинским критериям безопасности в Грузии

13.06.2018 12:24 В начале июня Миссия Наблюдателей ЕС (МНЕС) в Грузии провела у себя два курса по вопросам медицинских критериев безопасности для сотрудников безопасности и защиты гражданских миссий в рамках Общеевропейской политики безопасности и обороны (ОЕПБО). В мероприятиях приняли участи 34 участника из нескольких Миссий ОЕПБО ЕС.



Данный курс, впервые организованный МНЕС, дал возможность участникам получить новые знания, навыки и способности, необходимые для предотвращения и реагирования в случаях необходимости оказания срочной медицинской помощи безопасными, своевременными и эффективными способами.



МНЕС была развернута в сентябре 2008 года, после того как при посредничестве ЕС было подписано шестипунктное соглашение, положившее конец августовской войне между Россией и Грузией. Миссия вносит свой вклад в стабилизацию, нормализацию и укрепление доверия между конфликтующими сторонами. Она обеспечивает осуществление гражданского мониторинга действий сторон, включая также выполнение шестипунктного соглашения и реализацию соответствующих мер на территории всей Грузии. Помимо этого, МНЕС проводит информационную работу о европейской политике в поддержку долговременного политического разрешения ситуации для Грузии.















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