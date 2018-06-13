|
|
МИД Грузии: Не удалось обеспечить присутствие высокого уровня на церемонии открытия TANAP
13.06.2018 12:56
Исходя из существующей повестки дня, не удалось присутствие высокого уровня из правительства на мероприятии открытия транс-анатолийского трубопровода (TANAP)- заявили во внешнеполитическом ведомстве.
По информации Министерства иностранных дел, на церемонии присутствовал посол Грузии в Турции Ираклий Коплатадзе.
"Грузия вместе с Азербайджаном и Турцией активно включена в этот проект, так же как и в другие международные проекты, и роль Грузии является важнейшей, в том числе в процессе транспортировки каспийских энергоресурсов на Запад"- отметили в ведомстве.
В то же время МИД не обладает информацией о повестке дня президента Грузии Георгия Маргвелашвили.
Тем временем в администрации президента заявили, что рассматривалась возможность поездки в Турцию, но исходя из графика Маргвелашвили, это не удалось осуществить.
На церемонии открытия TANAP сегодня присутствовали президенты Турции, Азербайджана, Украины, и Сербии.
Транс-анатолийский трубопровод (TANAP) начинается с грузинско-турецкой границы и пересекает всю территорию Турции к Западу.
Газ из Каспийского моря, месторождения Шах-Дениз через Азербайджан и Грузию попадет именно в транс-анатолийский трубопровод.
А после завершения строительства транс-адриатического трубопровода (TAP) получить природный газ смогут также страны ЕС.
На первом этапе TANAP сможет пропускать 16 миллиардов кубических метров газа в год.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна