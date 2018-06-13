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МИД Грузии: Не удалось обеспечить присутствие высокого уровня на церемонии открытия TANAP


13.06.2018   12:56
Исходя из существующей повестки дня, не удалось присутствие высокого уровня из правительства на мероприятии открытия транс-анатолийского трубопровода (TANAP)- заявили во внешнеполитическом ведомстве.

По информации Министерства иностранных дел, на церемонии присутствовал посол Грузии в Турции Ираклий Коплатадзе.

"Грузия вместе с Азербайджаном и Турцией активно включена в этот проект, так же как и в другие международные проекты, и роль Грузии является важнейшей, в том числе в процессе транспортировки каспийских энергоресурсов на Запад"- отметили в ведомстве.

В то же время МИД не обладает информацией о повестке дня президента Грузии Георгия Маргвелашвили.

Тем временем в администрации президента заявили, что рассматривалась возможность поездки в Турцию, но исходя из графика Маргвелашвили, это не удалось осуществить.

На церемонии открытия TANAP сегодня присутствовали президенты Турции, Азербайджана, Украины, и Сербии.

Транс-анатолийский трубопровод (TANAP) начинается с грузинско-турецкой границы и пересекает всю территорию Турции к Западу.

Газ из Каспийского моря, месторождения Шах-Дениз через Азербайджан и Грузию попадет именно в транс-анатолийский трубопровод.

А после завершения строительства транс-адриатического трубопровода (TAP) получить природный газ смогут также страны ЕС.

На первом этапе TANAP сможет пропускать 16 миллиардов кубических метров газа в год.







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