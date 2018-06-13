Джанелидзе: Важно, что мы получили рекордное количество поддержки

13.06.2018 13:29 Важно, что мы получили рекордное количество поддержки – 81 государство поддержало право беженцев и вынужденно перемещенных лиц на возвращение в собственные дома, - об этом заявил глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе по поводу принятия Генеральной Ассамблеей ООН инициированной Грузией резолюции по беженцам.



«Несмотря на беспрецедентную активность России против Грузии в международных форматах, нам все равно удается мобилизовать международную общественность в связи с той проблематикой, которая увязывается с российско-грузинским конфликтом, оккупированными территориями. Эта резолюция весьма значительна для признания прав беженцев. Важно, что мы получили рекордное количество поддержки – 81 государство поддержало право беженцев на возвращение в собственные дома. Мы убеждены, что при поддержке международной общественности обязательно станет возможным исполнение их прав», - заявил Джанелидзе.

Напомним, что Генеральная Ассамблея ООН на 72-й сессии еще раз приняла инициированную Грузией резолюцию «О статусе вынужденно перемещенных лиц и беженцев из Абхазии, Грузия и Цхинвальского региона / т.н. Южной Осетии, Грузия».



Сравнительно с 2017 годом, число сторонников резолюции увеличилось на одно, а количество противников – на два. Резолюцию поддержало 81 государство, а среди 16-ти противников – Беларусь, Бурунди, Армения, Куба, Лаос, Науру, Никарагуа, Филиппины, Россия, Южный Судан, Венесуэла, Вьетнам и Зимбабве.















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