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Джанелидзе: Резолюция ООН крайне важна для международного признания прав беженцев
13.06.2018 13:49
«Резолюция ООН крайне важна для международного признания прав беженцев», — заявил министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе.
По его словам, важно, что в этом году резолюция получила рекордное количество сторонников.
«Несмотря на беспрецедентную активность России против Грузии в международных форматах, у нас все же получается мобилизовать международное сообщество в связи с той проблематикой, которая сопровождает российско — грузинский конфликт и оккупированные территории. Эта резолюция ООН крайне важна для международного признания прав беженцев. Важно, что мы получили рекордное количество поддержки — 81 государство проголосовало за право возвращения беженцев и вынужденно — перемещенных лиц в родные дома. Уверен, что с международной поддержкой станет возможным исполнение их прав», — отметил Джанелидзе.
На 72-ой сессии Генеральная ассамблея ООН еще раз приняла инициированную Грузией резолюцию «О статусе вынужденно перемещенных лиц и беженцев из Абхазии, Грузия и Цхинвальского региона / т.н. Южной Осетии, Грузия. Резолюцию «О статусе вынужденно перемещенных лиц и беженцев из Абхазии, Грузия и Цхинвальского региона / т.н. Южной Осетии, Грузия» в этом году поддержала 81 страна.
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