Ломджария: Мне нравится, что уменьшается синдром безнаказанности и сужается круг неприкосновенных

13.06.2018 13:51 Мне нравится, что уменьшается синдром безнаказанности и сужается круг неприкосновенных, — об этом в социальной сети пишет Народный защитник Нино Ломджария.



«Мне нравится, что уменьшается синдром безнаказанности и сужается круг неприкосновенных. Это и есть «слом системы», и первый результат протеста Саралидзе, — пишет Нино Ломджария в Facebook.















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