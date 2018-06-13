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Ломджария: Мне нравится, что уменьшается синдром безнаказанности и сужается круг неприкосновенных
13.06.2018 13:51
Мне нравится, что уменьшается синдром безнаказанности и сужается круг неприкосновенных, — об этом в социальной сети пишет Народный защитник Нино Ломджария.
«Мне нравится, что уменьшается синдром безнаказанности и сужается круг неприкосновенных. Это и есть «слом системы», и первый результат протеста Саралидзе, — пишет Нино Ломджария в Facebook.
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