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Депутаты почтили память погибших 13 июня минутой молчания
13.06.2018 13:53
Пленарное заседание парламента началось минутой молчания в память о погибших 13 июня 2015 года.
«Сегодня 13 июня. Все помнят этот трагический день, когда наши граждане погибли в результате стихийного бедствия. Прошу вас, минутой молчания почтить память погибших», — обратился Ираклий Кобахидзе к депутатам в начале заседания.
После минуты молчания, сессия продолжилась с заявлениями депутатов.
21 погибший, двое пропавших и тысячи пострадавших граждан – со стихии 13 июня прошло три года.
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