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Каладзе: Кто нарушает закон, строго ответят и не будут привилигированными людьми


13.06.2018   13:59
«Те, кто нарушают закон, строго ответят», — заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе отвечая на вопрос о задержании мэра муниципалитета Марнеули Темура Абазова.

По словам Каладзе, он узнал о задержании Абазова из СМИ.

«У меня не было возможности выяснить, что произошло. Однако, еще раз повторяю, не важно, это будет член «Грузинской мечты», наш соратник, кто нарушит закон, сторого ответит перед правосудием. Для нас главное — это верховенство закона. Это должно быть равно для всех и привилигированными люди не будут», — заявил Каладзе.

В социальной сети распространилось видео, в котором житель Марнеули публично, унизительно приносит извинения за словесное оскорбление председателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили и мэра Марнеули Темура Абазова. В связи с этим репортаж выпустила студия «Монитор».

В репортаже речь идет о том, что человек, который предположительно является жертвой унизительного обращения, несколько дней назад на проспекте Руставели наносил словесное оскорбление представителям «Грузинской мечты», позднее в социальной сети распространилось видео, в котором в унизительной обстановке он приносит извинения.

Прокуратура начала расследование по факту группового нечеловеческого и унизительного обращения в отношении гражданина Э.А. в Марнеули. Задержан мэр Марнеули Темур Абазов.






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