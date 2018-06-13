Чичинадзе: Правительство должно подать в отставку

13.06.2018 14:03 Депутат парламентского большинства Давид Чичинадзе требует отставки правительства.



Как заявил Чичиннадзе журналистам, на заседании большинства обсуждалось исследование UNICEF, что почему-то всем показалось смешным, хотя исходя из исследования, в стране создалась довольна тяжелая ситуация.



«Когда в стране к ощущению несправедливости прибавляется бедность, то правительство должно уйти в отставку, этот вопрос должен войти в повестку дня», — сказал Чичинадзе.



Детский фонд ООН провел исследование уровня благосостояния населения Грузии. Согласно данным исследования, за чертой крайней бедности в Грузии живет 5,0% населения, 6,8% детей и 3,7% пенсионеров. Вместе с тем, программа всеобщего здравоохранения охватывает 82% населения. Примерно 11% населения не знают о программе здравоохранения и думают, что не участвует ни в одной программе. Кроме того, согласно данным UNICEF «Исследование благосостояния населения за 2017 год», в Грузии уменьшалось количество людей, считающих себя бедными. В 2017 году доходы домохозяйств значительно возросли по сравнению с 2015 годом и составили 771,9 лари.















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