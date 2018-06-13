Дэвид Маккалистер: Россия должна остановить т.н. «бордеризацию»

13.06.2018 14:17 «Европарламент должен использовать все возможности для поддержки суверенитета и территориальной целостности Грузии», — об этом Первому каналу заявил председатель комитета по международным делам Европарламента Дэвид Маккалистер.



«После войны 2008 года Россия предприняла возмутительные шаги в направлении аннексии т.н. Южной Осетии и Абхазии. Это противоречит подписанному в 2008 году при посредничестве ЕС соглашению и международному законодательству. Как один из инициаторов резолюции, я считаю, что Европейский парламент должен использовать все возможности для поддержки территориальной целостности и суверенитета Грузии. Россия должна безоговорочно соблюдать условия соглашения о прекращении огня от 2008 года, что в первую очередь предполагает вывод с грузинской территории российских вооруженных сил и допуска мониторинговой миссии ЕС в Южную Осетию и Абхазию », — отмечает Маккалистер.



Член Европарламента также заявил, что Россия должна остановить т.н. «бордеризацию».



«Угнетение людей по этническому признаку должно быть прекращено, а также похищение граждан Грузии и нарушение фундаментальных прав человека. Это замороженный конфликт, но его не следует путать с забытым конфликтом», — сказал Дэвид Маккалистер.



В Европарламенте накануне состоялись дебаты, на которых с речью выступил вице — президент Еврокомиссии, верховный представитель ЕС по внешней политике и по вопросам безопасности Федерика Могерини на тему — оккупированные территории Грузии после 10-ти лет вторжения России. 14 июня Европарламент проголосует за первую резолюцию, в которой будет идти речь об Арчиле Татунашвили.















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