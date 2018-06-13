Хейди Хаутала: На оккупированных территориях Грузии нарушаются фундаментальные права человека

13.06.2018 14:24 Россия агрессивными действиями подорвала международный порядок и это случилось в августе 2008 года, — об этом Первому каналу заявила европарламентарий Хейди Хаутала.



По ее словам, на оккупированных территориях Грузии нарушаются фундаментальные права человека.



«Мы в течение 10 лет не смогли понять, что Россия сделает больше, пойдет дальше, продолжит агрессивной политикой попытку завоевания влияния на соседние государства. В 2014 году произошла аннексия Крыма, и Россия способствовала военным действиям на востоке Украины. Хорошо должны проанализировать события августа 2008 года и 5-дневная война должна быть будильником для международного сообщества. На оккупированных территориях нарушаются фундаментальные права человека. У них нет возможности свободно выражать свое мнение и желания, ограничена возможность получения образования на родном языке и изоляция представляет собой целенаправленную политику России. Мы поддерживаем и приветствуем мирную инициативу Грузии», — заявила Хейди Хаутала.















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