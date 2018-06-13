|
|
Каладзе: Хотим связать сегодняшнюю территорию зоопарка с парком Мзиури
13.06.2018 14:26
В центре города разместится единое пространство парка, — об этом заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе. По его словам, сегодняшняя территория зоопарка будет связана с парком Мзиури. Каха Каладзе говорил и о дендрологическом парке и новом зоопарке на территории Тбилисского моря.
«Перенос нового зоопарка к дендрологическому парку на территорию Тбилисского моря начался в условиях предыдущей мэрии. Мы рассматриваем это в едином контексте. Устройство дендрологического парка было нашим предвыборным обещанием, также как благоустройство зоопарка. Мы хотим связать нынешнюю территорию зоопарка с парком Мзиури, чтобы это стало единым пространством парка, которые будет размещен в центре города», заявил Каха Каладзе.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна