Каладзе: Хотим связать сегодняшнюю территорию зоопарка с парком Мзиури

13.06.2018 14:26 В центре города разместится единое пространство парка, — об этом заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе. По его словам, сегодняшняя территория зоопарка будет связана с парком Мзиури. Каха Каладзе говорил и о дендрологическом парке и новом зоопарке на территории Тбилисского моря.



«Перенос нового зоопарка к дендрологическому парку на территорию Тбилисского моря начался в условиях предыдущей мэрии. Мы рассматриваем это в едином контексте. Устройство дендрологического парка было нашим предвыборным обещанием, также как благоустройство зоопарка. Мы хотим связать нынешнюю территорию зоопарка с парком Мзиури, чтобы это стало единым пространством парка, которые будет размещен в центре города», заявил Каха Каладзе.















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