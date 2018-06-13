Депутат парламента Грузии обвиняется в избиении жителя Марнеули

13.06.2018 14:36 Прокуратура Грузии обвинила депутата парламента Грузии от партии "Единое национальное движение" Азера Сулейманова в расправе над жителем Марнеули (регион Квемо Картли) Эльчином Алахвердиевым.



Расследование началось после того, как во вторник "Студия монитор", занимающаяся журналистскими расследованиями, обнародовала сюжет о том, как расправились над жителем Марнеули, который во время акций протеста в Тбилиси нецензурно выразился в отношении председателя правящей партии "Грузинская мечта — демократическая Грузия", миллиардера Бидзины Иванишвили и мэра Марнеули Темура Абазова.



"Член парламента Азер Сулейманов потребовал от Эльчина Алахвердиева объяснить, по чьему заданию он осуществил включение в прямой эфир в социальной сети с указанным видеообращением, в результате чего Азер Сулейманов, Рамин Алахвердиев (депутат районного совета Марнеули от правящей партии — ред.) и гражданин Э.Г. нанесли Эльчину Алахвердиеву физическое оскорбление", — сказано в сообщении на сайте прокуратуры.



Это, по данным прокуратуры, произошло в офисе Нацдвижения. Далее Эльчина Алахвердиева отвезли на территорию одного из ресторанов, где их ждал мэр Абазов. Абазов плюнул в Алахвердиева и ударил его, а после вынудил включить в интернете прямой эфир, извиниться за сделанные ранее заявления и оскорбить свою жену.



Завершилось все тем, что Эльчина Алахвердиева заставили помочиться в стакан и умыться этим перед камерой.



Утром в среду стало известно о задержании мэра Марнеули Абазова.















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