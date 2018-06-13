Защита требует допросить омбудсмена по делу об обвинении Саакашвили в растрате бюджетных средств

13.06.2018 14:37 Адвокаты Михеила Саакашвили требуют допросить народного защитника по делу об обвинении экс — президента Грузии, касающегося растраты бюджетных средств.



Судья сообщил сторонам, что по данному уголовному делу в «статусе друга суда» вошли соображения народного защитника



После заявления судьи, сторона защиты выступила с ходатайством о том, чтобы этот документ был прикреплен к материалам дела, а также на процессе была допрошена Нино Ломджария в связи с высказанными ею соображениями вокруг «друга суда».



На процессе сторона обвинения пояснила, что пока не ознакомилась с документом.



Судья примет решение о допросе Нино Ломджария и составленном ею документе на будущем процессе.

Прокуратура обвиняет бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили и бывшего начальника Специальной службы государственной охраны Темура Джанашия в растрате 9 млн. бюджетных средств.















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