Напряженные переговоры: Правительственные изменения стали причиной еще одного противостояния внутри правящей партии

13.06.2018 14:39 Правительственные изменения стали причиной еще одного противостояния внутри правящей партии. Перед началом заседания политсовета "Грузинской мечты" т.н. старые лица партии намекали на истечение срока кабинета Квирикашвили, а после заседания ни один из них не появился перед журналистами. Пояснения делали лишь т.н. новые лица.



В течение трех часов депутаты, премьер-министр, министры, и Бидзина Иванишвили обсуждали в офисе "Грузинской мечты".



Перед началом заседания в офис "Грузинской мечты" занесли видеокамеры пресс-службы правительства, но "Грузинская мечта" не распространила кадры встречи.



По информации "Рустави 2", трехчасовые переговоры шли в напряженной обстановке. Часть депутатов прямо требовали ухода министров, за этим последовала острая реакция членов правительства. Премьер-министр заявил, что не уйдет с должности на фоне тотального недовольства.



После завершения напряженной встречи лидер парламентского большинства заявил, что даже не говорили о правительственных изменениях, и правительство, парламент, и Бидзина Иванишвили собрались для рассмотрения исследований UNICEF, отражающих рост показателя бедности.



Несмотря на несколько вопросов "Рустави 2" Талаквадзе не смог назвать ни один конкретный параметр из исследования.



А Эка Беселия заявила, что будет неэтично комментировать внутрипартийную дискуссию с журналистами.



Между тем министр финансов Мамука Бахтадзе подтвердил, что сегодня во дворце царя Ростома лидеры "Грузинской мечты" обсуждали именно правительственные изменения.



По информации "Рустави 2", в "Грузинской мечте" уже решен вопрос увольнения министра юстиции, Теи Цулукиани. Ей предлагают должность посла Грузии во Франции. У Эки Сирадзе-Делоне истекает срок полномочий, но "Грузинская мечта" не смогла уговорить Цулукиани уйти.

















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