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Глава МИД надеется, что Европарламнет примет четкую резолюцию по оккупированным территориям Грузии


13.06.2018   14:50
Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе надеется, что Европарламент завтра примет четкую резолюцию по грузинским оккупированным территориям.

«Очень важна поддержка ЕС, которая выразилась в дебатах в Европарламенте и заявлениях, сделанных верховным представителем Федерикой Могерини. Она была очень четкой в связи с теми проблемами, которые есть в оккупированных регионах и сопутствуют оккупации Россией территорий Грузии. Убежден, такой же четкой будет резолюция, которую, будем надеяться, завтра примет парламент Евросоюза. Оккупация стоит очень активно в повестке дня обсуждений в международных форматах. Международная общественность в плане поддержки беспрецедентно активна и мы продолжим прилагать наши усилия для того, чтобы при поддержке международного права, международных принципов и международного сообщества суметь мирно урегулировать конфликт», - заявил Михаил Джанелидзе.

Завтра, на проходящей в Страсбурге пленарной сессии Европарламент проведет дебаты и примет резолюцию по теме: «Оккупированные территории Грузии – десять лет спустя после российского вторжения».






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