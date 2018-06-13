Саджад Карим: Россия оккупировала территорию Грузии

13.06.2018 15:06 «Россия нарушает международное законодательство, систему, основанную на законе и создает дестабилизацию», — об этом Первому каналу заявил сопредседатель группы друзей Грузии в Европарламента Саджад Карим.



Европарламентарий уделил внимание делу Арчила Татунашвили.



«Реальность тяжелая. Гражданина Грузии могут похитить и вернуть семье без внутренних органов. Я поддерживаю резолюцию. Я рад и приветствую позицию Европарламента, что это – оккупация. Россия оккупировала территорию Грузии. Россия нарушает международное законодательство, систему, основанную на законе и создает дестабилизацию. Это – оккупация и мы должны использовать этот термин. Я и мои коллеги приветствует принятую в Грузии резолюцию и мы рады, что отобразили «список Отхозория-Татунашвили» в резолюции Европарламента.



Принятие Европарламентом резолюции – солидарность в отношении Грузии, однако это — не конец процесса. Мы должны продолжать активную работу с Еврокомиссией и Европейским советом для того, чтобы наши рекомендации были учтены», — заявил Саджад Карим.















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