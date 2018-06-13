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Молодежь провела акцию протеста у администрации правительства
13.06.2018 16:56
Место правительства в контейнере для мочи-с этим призывом молодежь проводит акцию у администрации правительства.
Они принесли к зданию администрации медицинские контейнеры, предназначенные для анализа мочи, и опротестовали факт, происшедший в Марнеули. По словам студентов, происшедшее в Марнеули выходит за все рамки.
"Видно, что власть в панике. Именно за этим фактом последует конец власти"- говорит участница акции, студентка Тако Метревели.
Среди участников акции помимо студентов находятся представители неправительственных организаций. Они призывают власть, прекратить давление, и шантаж людей.
"Если "Грузинская мечта" не прекратит ущемлять права человека, они обязательно окажутся в этом контейнере"- говорит представитель "Центра мониторинга-медиатор", Дмитрий Бидзинашвили.
Дело касается публичного, унизительного извинения за ругань Бидзины Иванишвили и мэра Марнеули.
По информации студии "Монитор", нецензурные слова одного из жителей Марнеули на акции попали в социальную сеть, а через несколько дней он принес извинение, и выразил сожаление предположительным нанесением мочи на лицо.
Главный прокурор начал следствие по данному происшествию. Задержан мэр Марнеули Теймураз Абазов.
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