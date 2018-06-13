Ломджария: Принятый в 1984 году "Кодекс административных правонарушений" надо отменить

13.06.2018 17:36 Народный защитник Нино Ломджария надеется, что суд в будущем найдет больше человеческого ресурса, и административные дела будет рассматривать более чем один судья.



"12 июня представитель народного защитника Грузии наблюдал за процессами в Городском суде Тбилиси, на котором рассматривали дела предположительных административных правонарушений на акции 11 июня. Задержанные лица весь день ждали в суде очереди рассмотрения их дела, поскольку один судья рассматривал несколько дел"- заявила омбудсмен.



Народный защитник считает, что это еще раз явствует, насколько неконституционным является действующий Кодекс административных правонарушений, и как он не обеспечивает пользование гарантиями справедливого суда.



"Надеюсь, скоро парламент начнет инициирование, и принятие нового Кодекса административных правонарушений, основанного на принципе справедливого рассмотрения. В текущем году, когда мы отмечаем 100-летие независимости, следует отменить один из символов советского прошлого, Кодекс административных правонарушений, принятый в 1984 году"- заявила Нино Ломджария.



Народный защитник надеется, что суд найдет в будущем больше человеческого ресурса, и административные дела будет рассматривать более одного судьи, чтобы можно было рассматривать дела в ускоренном режиме.



По словам Нино Ломджария, необходимо, чтобы в рамках текущих процессов административные суды принимали решение на базе нейтральных доказательств.



"Мы будем до конца наблюдать за процессами, и в случае идентификации нарушений мы используем все имеющиеся у нас правовые средства"- отметила Нино Ломджария.















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