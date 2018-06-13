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Кобахидзе: В Марнеульском инциденте, предположительно, замешан член парламента


13.06.2018   17:40
Как сообщил председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе, он получил письмо от и.о. Главного прокурора Мамуки Васадзе о том, что в Марнеульском инциденте, предположительно, замешан член парламента Азер Сулейманов.

По информации Кобахидзе, прокуратура приняла постановление о предъявлении обвинения депутату в соответствии со статьей 126 (ч.1 прима, подпункт «б») УК Грузии.

По заявлению председателя парламента, необходимо расследовать этот серьезный инцидент.

«Необходимо расследовать этот очень тяжелый инцидент. Несмотря на партийную принадлежность, независимо от должности, необходимо наказать каждого участника и это должно иметь прецедентное значение», — сказал Ираклий Кобахидзе на заседании парламента.

Азер Сулейманов является депутатом » Национального движения».






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