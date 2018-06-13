Президент Эстонии: Запад не должен повторять ошибку, совершенную после российско-грузинской войны

13.06.2018 17:47 Запад не должен повторять ошибку, совершенную после российско-грузинской войны 2008 года. Об этом президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила в интервью изданию New Eastern Europe. По ее словам, важно, чтобы Запад не забывал о том, что происходит в Украине.



«Мы не должны забывать, что там происходит. Это – война и мы должны называть ее войной», — заявила президент Эстонии.



«Существует риск, что мы смиримся с тем, что там происходит, не осуществим надлежащее реагирование и начнем разговор о восстановлении обычных отношений. Мы допустили ту же ошибку после российско-грузинской войны 2008 года и не должны повторять этого. Дело касается не только Украины, но и нашей собственной безопасности – ответим на удар, который подрывает архитектуру международной безопасности», — заявила президент Эстонии.















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