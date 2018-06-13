Вольский: Мэр города должен обладать соответствующим терпением и подходить ко всему с правовой стороны

13.06.2018 18:09 По словам вице — спикера парламента Гии Вольского, мэр города является должностным лицом, у которого должно присутствовать соответствующее терпение и он должен подходить ко всему с правовой стороны.



В разговоре с журналистами Гия Вольский прокомментировал задержание мэра Марнеули Темура Абазова.



«Такую неподобающую брань и слова я не слышал даже на митинге и организаторы акции должны были присеч такую выходку. Но мэр города потому и существует и занимает такую высокую должность, чтобы иметь соответствующее терпение и подходить ко всему с правовой стороны, в противном случае, в стране будет беспредел. Причиной возбуждения прокуратурой уголовного дела стал именно данный факт», — заявил Вольский.



Однако, по его словам, выводы должны быть сделаны в соответствии с результатами следствия.



По факту нечеловеческого и унизительного обращения по отношению к гражданину Эльчину Алахвердиеву, совершенному в Марнеули, в статусе обвиняемого задержан мэр Марнеули Темур Абазов.



По факту избиения того же лица начато уголовное преследование в отношении депутата парламента Грузии, члена «Национального Движения» Азера Сулейманова, депутата сакребуло Марнеули, члена партии «Грузинская мечта» Рамина Алахвердиева и родственника мэра Марнеули Э.Г.



В социальной сети распространилось видео, в котором житель Марнеули публично, унизительно приносит извинения за нецензурное оскорбление председателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили и мэра Марнеули Темура Абазова. В связи с этим репортаж выпустила студия «Монитор». Данное заявление распространила Главная прокуратура Грузии.















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