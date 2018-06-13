Прокуратура задержала мэра Марнеули по факту унизительного и нечеловеческого обращения

13.06.2018 18:17 Сотрудниками прокуратуры Грузии и министерства внутренних дел по факту унизительного и нечеловеческого обращения в отношении гражданина Эльчина Алахвердиева в городе Марнеули в качестве обвиняемого был задержан мэр муниципалитета Марнеули, а по факту избиения того же гражданина, уголовное преследование началось в отношении члена парламента Грузии от партии «Единое национальное движение» Азера Сулейманова, члена сакребуло Марнеульского муниципалитета от партии «Грузинская мечта» Рамина Алахвердиева и родственника мэра Марнеули, гражданина Э.Г., — заявление об этом распространяет прокуратура.



«В результате проведенного по делу расследования установлено, что 10 июня 2018 года Эльчин Алахвердиев находился на акции протеста на проспекте Руставели в г. Тбилиси, где обидевшись на мэра Марнеульского муниципалитета, осуществил прямое видеовключение с помощью социальной сети «Фейсбук», во время чего, нанес словесные оскорбления супруге Темура Абазова. В тот же день, в ночные часы, с ним связался член партии «Единое национальное движение» Рагим Аскеров, которые попросил о встрече. По требованию Р.Аскерова они встретились в Марнеульском офисе партии «Единое национально движение, который находится на улице Руставели в г. Марнеули. В офисе также находились член парламента Грузии от «Единого национального движения» Азер Сулейманов, член сакребуло Марнеульского муниципалитета от партии «Грузинская мечта» Рамин Алахвердиев, родственник мэра Марнеульского муниципалитета Э.Г. и другие лица. Член парламента Азер Сулейманов потребовал от Эльчина Алахвердиева объяснить, по чьему заданию он осуществил вышеуказанное видеовключение в прямом эфире социальной сети, после чего Азер Сулейманов, Рамин Алахвердиев и гражданин Э.Г. нанесли Эльчину Алахвердиеву физическое оскорбление. После этого, члены сакребуло Марнеули Джейхун Чоидаров и Рамин Алахвердиев отвезли Эльчина Алахвердиева на территорию ресторана т.н. «Жежебе» в г. Марнеули, где их ждал мэр Марнеульского муниципалитета Темур Абазов. Сразу по прибытии, Темур Абазов плюнул Эльчину Алахвердиеву в лицо и нанес ему физическое оскорбление, затем заставил его выйти в прямой эфир в «Фейсбуке», извиниться и нанести словесные оскорбления собственной жене, а в конце мэр Марнеульского муниципалитета, с угрозами насилия и унижением достоинства, заставил Эльчина Алахвердиева помочиться в стакан и умыться мочой.



Темур Абазов задержан по подпунктам «А» и «Д» второй части 1443 статьи УК Грузии, что наказывается лишением свободы сроком от 5 до 10 лет; обвинения, предъявленные Рамину Алахвердиеву и гражданину Э.Г. по подпункту «Б» 126-ой статьи УК Грузии предусматривает в виде наказания лишение свободы сроком до двух лет.



В отношении члена пагамента Грузии Азера Сулейманова было вынесено постановление о привлечении к уголовной ответственности по подпункту «Б» 11-ой части 126-ой статьи УК Грузии, обвинения будут предъявлены с соблюдением правил и сроков, учтенных процессуальным кодексом. Данное преступление в качестве наказания предусматривает лишение свободы сроком до 2 лет.



По делу проходят интенсивные следственные действия с целью выявления других возможных участников преступления», — говорится в заявлении прокуратуры.















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