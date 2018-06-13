Сулейманов:Я абсолютно не в курсе в связи с марнеульским инцидентом, что и как произошло

13.06.2018 18:19 Я абсолютно не в курсе в связи с марнеульским инцидентом, что и как произошло. Я не знаком с жертвой, но знаю его как жителя Марнеули, — об этом заявил журналистам парламентарий, член «Национального движения» Азер Сулейманов перед тем как войти в прокуратуру Рустави.



«Это бессовестно, что кто-то обматерил Иванишвили и члена «Грузинской мечты», и сваливает на «Национальное движение». У этого же должна быть определенная логика. Я не знаком с пострадавшим, но, конечно, знаю его как жителя Марнеули. Я знаю одно, он несколько лет был членом «Грузинской мечты» и работал против нас на всех выборах. То, что его избили у меня — это бессовестно. Этот парень был в моем офисе. Я сказал этому пострадавшему, почему ты сделал такие заявления от имени нашей партии, ты не являешься членом нашей партии. Естественно, физического оскорбления не было. В офисе было много людей, это даже не офис, а чайхана, там были депутаты «Грузинской мечты», жители Марнеули. После разговора он ушел, я не знаю, что случилось после этого. Я исключаю физическое насилие, я не знаю, с кем он вышел из офиса», — сказал Азер Сулейманов.















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