Саакашвили: В связи с "марнеульским скандалом" следует задержать не только мэра, а весь состав СГБ, и их спонсора Иванишвили

13.06.2018 18:43 Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили на странице Facebook отзывается на задержание прокуратурой мэра Марнеули Темура Абазова в связи с фактом бесчеловечного и унижающего отношения к местному жителю.



"Мечта" как всегда, лжет. В связи с "марнеульским скандалом" они говорят, что в отличие от "националов" они задержали виновного.



После публикации постановочных тюремных кадров министр Ахалая подал в отставку, и мы задержали всех сотрудников тюрьмы, связанных с этим делом, 90% которых "мечта" освободила, а Бедукадзе объявили героем.



Касательно факта, происшедшего в Марнеули, здесь следует задержать не только мэра, а весь состав СГБ, и их спонсора-Иванишвили" - пишет Михеил Саакашвили.



Прокуратура задержала мэра Марнеули Темура Абазова в связи с фактом бесчеловечного и унижающего отношения к местному жителю.



В связи с делом в 14:00 часов в ведомстве проведут специальный брифинг. Дело касается публичного, унизительного извинения за ругань в адрес Бидзины Иванишвили и мэра Марнеули. Нецензурные слова одного из жителей Марнеули на акции попали в социальную сеть, а через несколько дней он извинился, и ему пришлось предположительно нанести себе на лицо мочу.



В социальной сети происшедшее связывают с давлением местной власти, и непосредственно мэра Марнеули на эту личность, но Темур Абазов отрицает обвинение. Информацию распространила студия "Монитор".























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