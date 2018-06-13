Временная парламентская комиссия утвердила неполный список лиц для дачи разъяснений

13.06.2018 18:51 Временная парламентская комиссия утвердила неполный список лиц для дачи разъяснений

Временная парламентская комиссия по расследованию убийства подростков на улице Хорава утвердила неполный список лиц, которые будут вызваны на заседание комиссии для дачи разъяснений.



Список включает:



Заза Саралидзе — отец погибшего подростка,

Нестан Лондаридзе — адвокат семьи Саралидзе ,

Давид Дадунашвили — отец погибшего подростка,

Хатуна Маглакелидзе — представитель семьи Дадунашвили,

Михаил Каландия, Мирза Субелиани, Мераб Морчадзе, Звиад Куправа, Иванэ Накаидзе, а также другие несовершеннолетние фигуранты дела и их представители, и другие свидетели по делу.



Кроме того, в списке присутствуют — министр внутренних дел Георгий Гахария, заместитель министра ВД — Натия Мезвришвили, представитель министерства Каха Сирадзе и следователи МВД — Анзор Жамерашвили, Георгий Табатадзе, Ираклий Пипия, Ираклий Цагурия, Лариса Висина, Мириан Джалагония, Нугзар Нателашвили, Георгий Бадзгарадзе.



Из прокуратуры в списке присутствуют: бывший Главный прокурор — Ираклий Шотадзе, и.о. Главного прокурора — Мамука Васадзе, прокурор Тбилиси — Малхаз Капанадзе, заместитель прокурора Тбилиси — Константин Сирадзе и прокуроры по данному делу — Звиад Пхакадзе, Инна Гугушвили, Марика Гогохия, бывший прокурор Тбилиси- Михаил Шакулашвили, а также Георгий Габодзе.



Кроме того, в неполный список вошли министр юстиции Тея Цулукиани, народный защитник Нино Ломджария, эксперты — Софио Белкания, Георгий Цинцадзе, Реваз Капанадзе, Тамар Каишаури, Гулнази Татунашвили, Майя Николеишвили.



В список также будут включены директор Центрального управления уголовной полиции Министерства внутренних дел и руководство тбилисской школы № 51.



Временная следственная комиссия проведет три заседания на следующей неделе — 20, 21 и 22 июня.















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