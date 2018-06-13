Депутат Европарламента: Россия продолжает незаконную оккупацию территорий Грузии

13.06.2018 19:23 Депутат Европарламента Клед Муди считает, что Россия продолжает незаконную оккупацию территорий Грузии. В своем выступлении в Страсбурге он заявил, что разрешение данного конфликта является важнейшим для стабильности и безопасности Европы.



"Россия продолжает незаконную оккупацию территорий Грузии. Режим сопротивляется, и препятствует миссии важнейшего и конструктивного мониторинга Евросоюза, мониторам Совета Европы, ООН, и ОБСЕ. Россия по-прежнему продолжает милитаризацию обеих оккупированных регионов. Вопреки международному законодательству происходит задержание и похищение граждан.



Мы поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Грузии. Разрешение этого конфликта является важнейшим для стабильности и безопасности Европы. Мы поддерживаем миротворческую инициативу грузинских коллег "Шаг к лучшему будущему".



Думаю, несмотря на 10 лет оккупации, мы можем помочь, и содействовать находящимся за ограждениями людям, чтобы их отношения с остальной Грузией были гораздо лучше"- заявил депутат Европарламента.















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