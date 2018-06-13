Квирикашвили: Между мной и правящей командой возникли разногласия

13.06.2018 20:06 Говоря о своей отставке Георгий Квирикашвили заявил, что его мнение отличается от мнения правящей команды, и они не согласны с экономической политикой, проводимой его правительством:



"Как вам известно, вчера состоялась встреча правящей политической силы, после которой были сделаны публичные заявления. Между мной и правящей командой возникли разногласия по некоторым направлениям, в частности, был разговор в связи с экономической политикой, проведенной правительством под моим руководством. А также я бы хотел отметить, что в последние месяцы особенно был целый ряд принципиальных вопросов, по которым у нас с председателем партии были различные мнения и позиции. Это нормальный процесс, начиная с 2012 года, будучи еще министром, я никогда не избегал полемики, и думаю, что сейчас наступил момент, когда председателю партии надо дать укомплектовать команду исходя из имеющихся у него взглядов".



Он также указал на то, что разногласия в основном у него возникли с экс-премьером и председателем партии "Грузинская мечта" Бидзиной Иванишвили. Информация, которая просочилась со вчерашней закрытой встречи, также подтверждает это. Согласно источникам, Бидзина Иванишвили очень жестко раскритиковал деятельность Квирикашвили и его правительства, обвинив его в развале государства.



Напомним, что премьер-министр Георгий Квирикашвили покинул должность премьер-министра. Вместе с отставкой Квирикашвили считается уволенным правительство Грузии. Соответственно, парламент вновь должен подтвердить им свое доверие.



За последний месяц в Грузии провели около 10 акций. Во всех случаях раздавались требования об отставке правительства.



До того Георгий Квирикашвили заявил, что уйдет с должности, как только убедится, что его отставка "будет полезна для страны".

















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