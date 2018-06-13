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Я старался быть премьер- министром каждого гражданина - Квирикашвили


13.06.2018   20:07
«Я старался быть премьер — министром для каждого гражданина, я принял решения, которые навредили мне и я верил и верю, что все шаги которые я предпринял, были на благо страны и родины», — заявил Георгий Квирикашвили.

«Я всегда старался взять на себя эту большую ответственность с чувством большой чести. Я пытался стать премьер-министром каждого гражданина. Да, я принимал решения в ущерб себе и я всегда верил всем сердцем и верю, что каждое решение было продиктовано на благо моей страны и родины и для того, чтобы изменить ситуацию в стране к лучшему.

Я всегда был и есть командный игрок, исходя из этого, я вижу настроения в команде и принял это решение, которое должен был принять любой руководитель команды. Я покидаю сегодня должность.

Я хочу выразить благодарность тем многим людям, с которыми познакомился в период пребывания на этой должности. Хочу поблагодарить своих сотрудников, которые порой трудились ночами не сомкнув глаз, за их огромный труд и человеческую поддержку.

Я хочу поблагодарить министров, членов команды. Они много работали. Я также хочу поблагодарить парламентскую команду, высказать благодарность председателю партии за то, что мне была дана возможность служить Грузии, сначала на посту министра и затем на должности премьера.

Я хотел бы пожелать успехов руководителю команды за каждый шаг во благо страны.

Благослови Бог Грузию, я верю, что наша страна будет единым, развитым демократическим государством », — сказал Георгий Квирикашвили.

Сегодня Георгий Квирикашвили покинул пост премьер-министра Грузии.






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