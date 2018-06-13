Я старался быть премьер- министром каждого гражданина - Квирикашвили

13.06.2018 20:07 «Я старался быть премьер — министром для каждого гражданина, я принял решения, которые навредили мне и я верил и верю, что все шаги которые я предпринял, были на благо страны и родины», — заявил Георгий Квирикашвили.



«Я всегда старался взять на себя эту большую ответственность с чувством большой чести. Я пытался стать премьер-министром каждого гражданина. Да, я принимал решения в ущерб себе и я всегда верил всем сердцем и верю, что каждое решение было продиктовано на благо моей страны и родины и для того, чтобы изменить ситуацию в стране к лучшему.



Я всегда был и есть командный игрок, исходя из этого, я вижу настроения в команде и принял это решение, которое должен был принять любой руководитель команды. Я покидаю сегодня должность.



Я хочу выразить благодарность тем многим людям, с которыми познакомился в период пребывания на этой должности. Хочу поблагодарить своих сотрудников, которые порой трудились ночами не сомкнув глаз, за их огромный труд и человеческую поддержку.



Я хочу поблагодарить министров, членов команды. Они много работали. Я также хочу поблагодарить парламентскую команду, высказать благодарность председателю партии за то, что мне была дана возможность служить Грузии, сначала на посту министра и затем на должности премьера.



Я хотел бы пожелать успехов руководителю команды за каждый шаг во благо страны.



Благослови Бог Грузию, я верю, что наша страна будет единым, развитым демократическим государством », — сказал Георгий Квирикашвили.



Сегодня Георгий Квирикашвили покинул пост премьер-министра Грузии.















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