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Из-за отставки премьер-министра прекращены полномочия всех министров


13.06.2018   20:10
Парламенту Грузии придется объявить доверие новому составу правительства. Согласно Конституции, отставка премьер-министра или прекращение его полномочий иным образом влечет прекращение полномочий остальных членов правительства.

В частности, в случае прекращения полномочий правительства, парламентское большинство представляет кандидатуру премьер-министра президенту, который, в свою очередь, представит ее законодательному органу в течение 7 дней после прекращения полномочий правительства.

После того, как кандидат на пост премьер-министра в семидневный срок отберет кандидатов на должности министров, он представит состав нового правительства парламенту для объявления доверия. Согласно Конституции, вместе с составом правительства парламенту должна быть представлена и правительственная программа.

Кандидат на пост премьер-министра должен представить правительственную программу на пленарном заседании парламента, при этом кандидаты на посты министров также обладают правом участия в политических дебатах в соответствии с вопросами депутатов. Для получения доверия новому правительству необходимо заручиться поддержкой 76 депутатов.

Заявление об отставке Георгий Квирикашвили сделал на сегодняшнем брифинге в администрации правительства.






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