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Гахария, Бахтадзе, Цкитишвили - кто станет новым премьер-министром Грузии?
13.06.2018 20:25
По неофициальной информации на место Георгия Квирикашвили рассматриваются несколько претендентов. Это: Георгий Гахария, Мамука Бахтадзе, и Майя Цкитишвили.
Сегодня Георгий Квирикашвили заявил об уходе в отставку. Причиной Квирикашвили назвал различие мнений между ним и правящей командой по некоторым направлениям.
Вместе с отставкой премьер-министра прекратилось полномочие всего состава кабинета министров.
Парламентское большинство в семидневный срок должно представить президенту новый состав правительства, после чего Георгий Маргвелашвили также в течение семи дней должен представить парламенту состав правительства.
Еще вчера после завершения заседания в офисе "Грузинской мечты" все лидеры отрицали, что премьер собирается в отставку. А сегодня утром часть членов парламента призвала его уйти с занимаемой должности.
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