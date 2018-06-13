Гахария, Бахтадзе, Цкитишвили - кто станет новым премьер-министром Грузии?

13.06.2018 20:25 По неофициальной информации на место Георгия Квирикашвили рассматриваются несколько претендентов. Это: Георгий Гахария, Мамука Бахтадзе, и Майя Цкитишвили.



Сегодня Георгий Квирикашвили заявил об уходе в отставку. Причиной Квирикашвили назвал различие мнений между ним и правящей командой по некоторым направлениям.



Вместе с отставкой премьер-министра прекратилось полномочие всего состава кабинета министров.



Парламентское большинство в семидневный срок должно представить президенту новый состав правительства, после чего Георгий Маргвелашвили также в течение семи дней должен представить парламенту состав правительства.



Еще вчера после завершения заседания в офисе "Грузинской мечты" все лидеры отрицали, что премьер собирается в отставку. А сегодня утром часть членов парламента призвала его уйти с занимаемой должности.

















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