Маргвелашвили издал указ о временном возложении обязанностей на правительство.

13.06.2018 20:28 Согласно Конституции, на прежний состав правительства возлагается обязанность по временному исполнению обязанностей до создания нового правительства, — говорится в указе президента.



Сегодня Георгий Квирикашвили покинул пост премьер-министра. Согласно Конституции, отставка премьер-министра автоматически влечет отставку всего кабинета министров.



За последний месяц в Грузии провели около 10 акций. Во всех случаях раздавались требования об отставке правительства.



До того Георгий Квирикашвили заявил, что уйдет с должности, как только убедится, что его отставка "будет полезна для страны".















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