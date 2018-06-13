|
|
Маргвелашвили издал указ о временном возложении обязанностей на правительство.
13.06.2018 20:28
Согласно Конституции, на прежний состав правительства возлагается обязанность по временному исполнению обязанностей до создания нового правительства, — говорится в указе президента.
Сегодня Георгий Квирикашвили покинул пост премьер-министра. Согласно Конституции, отставка премьер-министра автоматически влечет отставку всего кабинета министров.
За последний месяц в Грузии провели около 10 акций. Во всех случаях раздавались требования об отставке правительства.
До того Георгий Квирикашвили заявил, что уйдет с должности, как только убедится, что его отставка "будет полезна для страны".
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна