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Евросоюз должен предложить Грузии и Украине инициативы новой восточной политики - Хайко Маас


13.06.2018   20:30
Евросоюзу нужна новая восточная политика, которая предложит Грузии и Украине инициативы. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас в Берлине, во время выступления о плане развития ЕС.

«Новая восточная политика должна дать новые предложения для стран Восточного партнерства, таким как Грузия или Украина, которые мыслят и чувствуют также по-европейски, как и мы», отметил Хайко Маас.

По словам главы МИД Германии, ЕС необходима новая восточная политика в связи с «опасным безмолвием» между Россией и США и инициатива должна найти возможности для сотрудничества с Россией.

Хайко Маас также отметил, что новая восточная политика должна учитывать интересы всех европейцев и балансировать между интересами безопасности, экономическим сотрудничеством и сотрудничеством в культурной области.






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