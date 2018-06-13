Депутат Азер Сулейманов не согласен с прокуратурой

13.06.2018 20:52 Депутат парламента Грузии от «Национального движения» Азер Сулейманов категорически отрицает обвинение в том, что он якобы участвовал в избиении гражданина, обругавшего Бидзину Иванишвили.



Как уже сообщалось, прокуратура начала уголовное преследование против оппозиционного депутата, обвинив его в избиении местного жителя Эльчина Алахвердиева.



Обвинение сделано в рамках дела об оскорблении достоинства Алахвердиева со стороны мэра Марнеули Темура Абазова и нескольких представителей местных властей, которые также являются членами правящей партии «Грузинская мечта».



Депутат не задержан, так как пользуется иммунитетом. Предъявленное ему обвинение предусматривает наказание в виде лишения свободы до двух лет. Сегодня же Сулейманов отправился в прокуратуру давать показания.



В беседе с журналистами Сулейманов подтвердил, что действительно встречался с Эльчином Алахвердиевым после того, как он распространил в фейсбуке оскорбления в адрес мэра Марнеули и председателя правящей партии Бидзины Иванишвили.



Депутат заявил, что на этой встрече попросил Алахвердиева не говорить от имени партии «Национальное движение», так как считал происходящее провокацией. Он также подчеркнул, что не принимал участия в инциденте, из-за которого был задержан мэр Марнеули Тимур Абазов.



«Обругали Иванишвили и члена «Грузинской мечты» и в этом обвиняют «Национальное движение». Здесь нет никакой логики. Я не знаю, что случилось или как случилось. Я не знаком с пострадавшим лично, знаю его как жителя Марнеули», — сказал Сулейманов в беседе с журналистами.



По информации депутата, пострадавший Эльчин Алахвердиев уже несколько лет является членом «Грузинской мечты» и считается партийным активистом.



«Я спросил у него: Почему ты сделал такое заявление от имени нашей партии, ты же не член нашей партии? Конечно же, никакого физического оскорбления я ему не наносил. В офисе было много народу, Мы называем это место не офисом, а чайханой. Там были депутаты «Грузинской мечты», жители Марнеули. Потом после нашего разговора этот парень ушел. Что и как было потом, я не знаю. Я исключаю физическое оскорбление, я не знаю, с кем он вышел из офиса», — сказал Азер Сулейманов.



Прокомментировал обвинения в адрес Сулейманова и председатель фракции «Национальное движение» в парламенте Грузии Роман Гоциридзе.

Он также указал на то, что свидетелями разговора Сулейманова с Алахвердиевым были духовный лидер региона, шейх, а также мажоритарные депутаты местного сакребуло от «Грузинской мечты».



«Азер Сулейманов хотел выяснить, не было ли провокации против «Национального движения», так как этот человек, с которым действительно ужасно обошлись, был активистом «Грузинской мечты» и в регионе он известен, как противник «Национального движения», — сказал Гоциридзе.



По его словам, партия не допустит использования этого инцидента с политической целью.



«Возможно, они хотят оказать давление на Азера Сулейманова. Он шесть лет находится в оппозиции. На него давили в то время, когда в парламенте создавалась фракция «Национального движения». Его запугивали, просили, пытались дать взятку, чтобы он не помогал созданию фракции «Национального движения». Несмотря на эти попытки, Сулейманова не смогли переманить и разрушить фракцию, так как он порядочный человек и настоящий боец», — сказал Гоциридзе.



Что касается прокуратуры, то обвинение требует в отношении Азера Сулейманова выплатить залог в качестве меры пресечения.



Разъяснения по этому поводу сделал на брифинге в Руставской прокуратуре заместитель главы следственной части Главной прокуратуры Грузии Джарджи Циклаури.



«От задержания, ареста и других принудительных мер члена парламента Азера Сулейманова защищает иммунитет. Он обвиняется в менее тяжком преступлении — насилии, статья 126-ая, санкция которой предусматривает лишение свободы сроком до двух лет. Мы не использовали на этом этапе мероприятия по задержанию и аресту, поэтому вопрос снятия иммунитета не стоит на повестке дня. Будет осуществлено обращение с ходатайством об использовании залога в качестве меры пресечения. На этом этапе не идет речь о заключении, не стоит вопрос снятия иммунитета», — отметил прокурор.















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