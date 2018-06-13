Гарибашвили ушел гораздо достойней, он хотя бы сказал, что его уволил Бидзина- Ника Мелиа

13.06.2018 21:00 Господин Гарибашвили ушел гораздо достойней - так лидер политсовета ЕНД Ника Мелиа отозвался на уход с должности премьер-министра.



По его словам, Георгий Квирикашвили не смог признать даже того, что его привел Бидзина Иванишвили, и он же его и уволил.



"Господин Гарибашвили хотя бы сказал, что его уволил Бидзина. Господин Квирикашвили сказал, будто бы в течение нескольких месяцев у него были разногласия в связи с видениями с председателем партии"- заявил Ника Мелиа.



По словам одного из лидеров "Единого национального движения", еще полтора месяцев назад Георгий Квирикашвили утверждал, что никуда уходить не собирается.



По мнению Ники Мелиа, отставка премьера является победой народа, и все закончится на октябрьских выборах.



"Этот человек 30 марта, полтора месяца назад, цинично говорил, говорил обществу, и в том числе представителям оппозиции, дескать, кружите как вороны над моей администрацией, и ждете, когда зазвонит таймер, и когда я уйду в отставку, но обещаю, что этот таймер не зазвонит несколько лет. Исходя из этого, можно сказать, да, это очень маленькая, но все-таки победа общества. Все закончится осенью. Бидзина Иванишвили начал скидывать птенцов (грузинская притча о лисе и птичке). Скинул Мирзу Субелиани, скинул Шотадзе, и вытряхнул все правительство. Он хочет назначить личного повара, госпожу Цкитишвили? Надо победить олигархат. Бидзина Иванишвили должен отойти от управления, и общество сделает это"- заявил Ника Мелиа.

















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