Правительство ушло в отставку, а в государстве ничего не изменится - Нино Гогуадзе

13.06.2018 21:39

Сложилось странное положение, правительство ушло в отставку, а в государстве ничего не изменится, поскольку не изменится главный принцип правления, который подогнан под вкусы и желания Бидзины Иванишвили - заявила лидер "Свободных демократов" Нино Гогуадзе в прямом эфире передачи "Курьер".



Член оппозиции отозвалась на уход премьер-министра Квирикашвили с должности.



"Произошло то, что должно было произойти вчера. Мы хорошо знали, что Бидзина Иванишвили уже принял это решение. Вчера произошло непредвиденное, команда попросила господина Бидзину, отложить отставку на определенное время, чтобы не увязать это с акциями протеста, и связать с экономическими вызовами. Видимо Бидзина Иванишвили выполнил эту просьбу на один день"- заявила Нино Гогуадзе.



Нино Гогуадзе говорила о причинах ухода Георгия Квирикашвили с должности.



"В декабре, когда Георгий Квирикашвили так потерял равновесие, тогда же и вышел из премьерства, говорил нехарактерной для него лексикой, стало ясно, что вокруг него уже шли внутренние интриги. Очевидно, по какому-то вопросу он проявил независимость, что наказуемо для Бидзины Иванишвили. Иванишвили решил снять Георгия Квирикашвили"- отметила Гогуадзе.



Лидер "Свободных демократов" говорила о возможных кандидатах на пост премьера. По ее мнению, обязательно следует сменить министра юстиции Тею Цулукиани. В то же время по ее предположению, Майя Цкитишвили и Георгий Гахария не займут должность премьера. По ее словам, был намек, что главой правительства может стать Мамука Бахтадзе.

















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