Бакрадзе: Квирикашвили ясно показал, что уходит из-за разногласий с Бидзиной Иванишвили

13.06.2018 21:53 Выход заключается в том, чтобы путем выбор страну возглавила такая команда, которая сможет развивать Грузию, преодолеть бедность и обеспечить стабильность в стране, - об этом заявил лидер «Европейской Грузии» Давид Бакрадзе на пресс-конференции, откликаясь на отставку премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили.



Как отметил Бакрадзе, по брифингу, проведенному Георгием Квирикашвили, было ясно видно, что он уходит с поста премьера из-за разногласий с Бидзиной Иванишвили.



«Брифинг премьер-министра ясно показал две вещи: первое – он открыто назвал, что уходит из-за разногласий с Бидзиной Иванишвили, которым принимаются все решения в этой стране и второе – он говорил об экономических и других успехах страны, что еще раз подтверждает, что и в момент отставки правительство неадекватно и не видит тех проблем, тех кризисов, тех сложностей, которые сегодня существуют в стране. Поэтому из всего этого выход один – полная смена этой команды, которая не может вести страну вперед и чтобы путем выбор страну возглавила такая команда, которая сможет развивать Грузию, преодолеть бедность и обеспечить стабильность в стране», - заявил Давид Бакрадзе.















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