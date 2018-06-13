НПО считают, что Цулукиани не место в новом составе Кабинета министров Грузии

13.06.2018 22:09 Неправительственный сектор отзывается на отставку Георгия Квирикашвили с должности премьер-министра. По словам председателя Ассоциации молодых юристов Сулхана Саладзе, кабинет министров должен быть полностью обновлен после отставки Квирикашвили.



По его мнению, отставка премьер-министра – одно, а кто сохранит портфель в кабинете министров - другое, и с данной точки зрения заострил внимание на исполняющего обязанности министра юстиции Тею Цулукиани.



Исполнительный директор "Международной прозрачности-Грузия" Эка Гигаури прокомментировала отставку Квирикашвили с должности. По ее заявлению, в новом кабинете министров не должна занимать должность Тея Цулукиани, и добавила, что необходимо провести реформы с точки зрения правосудия.



"Разумеется, в обществе существовал спрос, чтобы правительственная команда была обновлена, поскольку очень много реформ следует продолжить с новым духом, и в этом процессе важно осуществить новые реформы. Министерство юстиции является самым важным направлением. В обновленном составе Тея Цулукиани не должна занимать должность"- заявила Эка Гигаури.



"Европейская Грузия" и "Национальное движение" уже прокомментировали отставку Квиркашвили с должности премьер-министра.



Георгий Квирикашвили заявил об уходе с должности на брифинге в администрации правительства, и пояснил причины своего решения.



Напомним, что несколько дней как неправительственные организации требуют отставки Теи Цулукиани, на что министр ответила в интервью "Имедис квира".

















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