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Атташе по культуре Ирана посетил Национальную библиотеку парламента Грузии
13.06.2018 22:30
Атташе по культуре Ирана Хамид Мостафаев сегодня находился в Национальной библиотеке парламента Грузии и осмотрел Зал независимости.
Атташе провел встречу с директором библиотеки Георгием Кекелидзе, где стороны рассмотрели планы на будущее.
По информации администрации библиотеки, началась работа по составлению меморандума о сотрудничестве с Национальной библиотекой Ирана. Запланировано открытие грузинского уголка в библиотеке Тегерана и активная работа над архивами.
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