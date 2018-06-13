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Атташе по культуре Ирана посетил Национальную библиотеку парламента Грузии


13.06.2018   22:30
Атташе по культуре Ирана Хамид Мостафаев сегодня находился в Национальной библиотеке парламента Грузии и осмотрел Зал независимости.

Атташе провел встречу с директором библиотеки Георгием Кекелидзе, где стороны рассмотрели планы на будущее.

По информации администрации библиотеки, началась работа по составлению меморандума о сотрудничестве с Национальной библиотекой Ирана. Запланировано открытие грузинского уголка в библиотеке Тегерана и активная работа над архивами.






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