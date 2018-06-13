Каладзе: Новая кровь даст нам возможность, быть более эффективными

13.06.2018 22:43 «Новая кровь даст нам возможность, быть более эффективными», — заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе, комментируя отставку премьер — министра Георгия Квирикашвили.



Как отметил Каха Каладзе, вчера в команде состоялось обсуждение о существующем положении, в котором принимали участие члены большинства, представители правительства и председатель партии «Грузинская мечта».



«Во вчерашней встрече участвовало парламентское большинство, представители правительства и председатель партии , который зафиксировал свои соображения и указал на проблемы, которые считаем, что действительно являются проблемами сегодня в стране, это эффективность принятия решений и координация, особенно с парламентской командой. Что касается деятельности Георгия Квирикашвили, на протяжении этих лет были успехи, однако были и серьёзные вызовы. Что же касается решения об отставке, скажу, что новая кровь даст нам возможность, чтобы быть более эффективными и отвечать на те вызовы, которые сегодня стоят перед нашей страной», — заявил Каладзе.



На вопрос, кто рассматривается на пост премьер — министра, Каладзе отметил, что обсуждение данного вопроса будет завтра на заседании большинства.



Сегодня Георгий Квирикашвили покинул пост премьер-министра Грузии. Вместе с тем, с отставкой премьера, прекращены полномочия всем министрам.



Сегодня тот момент, когда председателю партии должна быть предоставлена возможность сформировать команду в соответствии с его взглядами», — заявил Георгий Квирикашвили на специальном брифинге в правительственной администрации.















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