Саакашвили: Иванишвили заставил премьера убежать через заднюю дверь

13.06.2018 23:34 Миллиардер и основатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили вынудил Георгия Квирикашвили покинуть должность премьера, устроив расправу над жителем Марнеули. Соответствующее мнение высказал третий президент Грузии и основатель бывшей правящей партии «Единое национальное движение» Михеил Саакашвили.



Саакашвили считает, что решение об отставке Квирикашвили было озвучено Иванишвили 12 июня, на встрече правящей партии.

Премьер проявил характер и оказался уходить по требованию миллиардера, однако вечером того же ситуация радикально изменилась. Поводом для этого стал сюжет, посвященный издевательствам над жителем Марнеули, который во время акций протеста в Тбилиси нецензурно выразился в отношении председателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили и мэра Марнеули Темура Абазова. За это его заставили публично извиниться, обругать собственную жену, а затем умыться собственной мочой.



В последнее время глава правительства Грузии неоднократно становился объектом критики как со стороны оппозиции, так и со стороны общества.

Только в мае отставки Квирикашвили требовали на двух разных протестных акциях в Тбилиси. Сперва Квирикашвили призывали уйти на акциях, начавшихся после спецоперации в тбилисских ночных клубах. Спустя две недели отставки премьера потребовали из-за приговора суда по делу об убийстве 16-летних школьников Левана Дадунашвили и Давида Саралидзе. На последней акции премьера даже закидали бутылками, не дав ему обратится к собравшимся. После был скандал с фейсбук-ботами и разгромное исследование Детского фонда ООН (UNICEF) о росте бедности в Грузии.



Все это отразилось на политическом имидже Квирикашвили, но именно шокирующие кадры из Марнеули, по мнению Саакашвили, заставили премьера «уйти через заднюю дверь».

«Вчера Иванишвили потребовал отставки Квирикашвили, однако он отказался. Он прекрасно знал, что все это сделал Иванишвили. Знал он и то, что рабы Иванишвили не поленятся провести ему такие же процедуры. Так, он решил, что экскременты олигарха не будут полезны для его лица, и скрылся прочь через заднюю дверь», — заявил Саакашвили в эфире телеканала «Рустави 2».



По мнению Саакашвили, еще одна причина, из-за которой премьер ушел в отставку – это приближающиеся выборы президента Грузии.



Очередные президентские выборы пройдут в Грузии осенью 2018 года. Это будут последние прямые выборы президента. Жители страны изберут главу государства сроком не на пять лет, как прежде, а на шесть.



Саакашвили уверен, что Иванишвили лично хочет побороться за пост главы государства. По утверждению политика, желание Иванишвили стать президентом связано с его бизнес-интересами. «У Иванишвили юридические проблемы сразу в нескольких западных странах и президентские выборы станут для него шестилетней гарантией неприкосновенности», — пояснил Саакашвили.



Для того, чтобы добиться поддержки электората, миллиардеру уже сейчас необходимо поменять лица в правительстве. Однако, «сколько бы Иванишвили не менял лица», это не принесет каких-либо результатов, считает экс-президент.



«Грузинский народ обязательно постучит в твой дом, обязательно вернет свое имущество, вернет свою страну. Никто не позволит ему убежать из страны, уйти через заднюю дверь, как его очередной премьер», — заявил Саакашвили.



По мнению Саакашвили, до окончания власти Иванишвили «остается полшага». «Сейчас важна мобилизация. Оппозиция должна встать рядом, и мы вернем Грузию на путь развития. Страну нужно вернуть грузинскому народу», — заключил он.















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