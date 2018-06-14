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Что написано в проекте резолюции Европарламента, за которую будут голосовать сегодня


14.06.2018   11:27
Что написано в проекте резолюции Европарламента, за которую будут голосовать сегодня
Европарламент, согласно проекту резолюции, поддерживает суверенитет и территориальную целостности Грузии.

В проекте резолюции написано что суверенитет, независимость и решение конфликтов мирным путем являются основным принципом порядка европейской безопасности. Решение конфликта Грузии является существенным для укрепления стабильности и безопасности на европейском континенте.

Конфликты и продолжающаяся оккупация грузинских территорий представляют собой потенциальную угрозу суверенитету европейских стран. Европарламент призывает Россию отменить решение о признании независимости регионов Грузии — т.н. Южной Осетии и Абхазии. Европейский парламент призывает Россию безоговорочно выполнить соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года. Особенно выполнять те обязательства, которые предусматривают вывод российских вооруженных сил с территории Грузии.

Европарларламент призывает Россию завершить оккупацию территорий Грузии – Абхазии и т.н. Южной Осетии и уважать территориальную целостность и суверенитет Грузии.

Европарламент призывает Россию, предоставить безоговорочный доступ миссии мониторинга Евросоюза, чтобы миссия выполняла обязательства в рамках мандата на территории Грузии – в Абхазии и т.н. Южной Осетии.

Европарламент призывает Россию прекратить бордеризацию. Европарламент приветствует новую мирную инициативу властей Грузии «Шаг к лучшему будущему», цель которой – улучшение гуманитарного и социально-экономического положения людей, проживающих в регионах Грузии – т.н. Южной Осетии и Абхазии, а также восстановление контакта между народами и доверия между разделенным обществом.

Европарламент приветствует принятие парламентом Грузии двухпартийной резолюции, которая устанавливает черный список тех людей, которые ответственны за совершение и укрывательство таких преступлений (список Отхозория-Татунашвили).

Европарламент призывает всех государств-членов и Совет Европы добавить в санкционные списки тех людей, которые присутствуют и в будущем будут добавлены в список Отхозория-Татунашвили. Европарламент приветствует новую инициативу правительства Грузии – «Шаг к лучшему будущему».

Голосование по первой резолюции Европарламента, в которой будет идти речь об Арчиле Татунашвили, состоится сегодня.






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