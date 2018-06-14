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Парламентское большинство сегодня обсудит кандидатуру премьер-министра


14.06.2018   11:32
Парламентское большинство сегодня обсудит кандидатуру премьер-министра. Встреча намечена на 17:00 в центральном офисе «Грузинской мечты».

До этого времени, в большинстве не делали официальных комментариев по кандидатуре премьера. Член парламентского большинства Гия Вольский призывает коллег, воздержаться от озвучивания нового кандидата в премьер-министры до встречи большинства.

«Существует мнения, конечно, однако сначала это нужно обсудить в команде, а потом СМИ должны сообщить народу о решениях, которые мы приняли коллективно. Я ни себе, ни своим коллегам не советую говорить о конкретных фамилиях. Конечно, сначала мы должны решить этот вопрос внутри, у всех есть мнение, в том числе и у меня», — заявил Гия Вольский.

После того, как «Грузинская мечта» изберет кандидата в премьер-министры, его представят президенту Георгию Маргвелашвили, который в свою очередь, направит кандидатуру нового руководителя правительства в законодательный орган.

Георгий Квирикашвили покинул пост премьер-министра вчера. Вместе с тем, по причине отставки премьера, прекращены полномочия всех министров.






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