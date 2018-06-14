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В Македонии протестовали против переименования страны


14.06.2018   13:39
В столице Македонии у здания парламента в среду, 13 июня, прошла акция протеста изменения конституционного названия страны. Об этом сообщает Радио Slobodna Evropa.

Так, около 1500 человек собрались в центре Скопье с пиротехникой и плакатами, призывая к отставке правительства.

Участники акции пели патриотические песни и скандировали лозунги






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