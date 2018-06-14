В Македонии протестовали против переименования страны

14.06.2018 13:39 В столице Македонии у здания парламента в среду, 13 июня, прошла акция протеста изменения конституционного названия страны. Об этом сообщает Радио Slobodna Evropa.



Так, около 1500 человек собрались в центре Скопье с пиротехникой и плакатами, призывая к отставке правительства.



Участники акции пели патриотические песни и скандировали лозунги















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