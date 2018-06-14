Маргвелашвили: премьер-министром должен стать Бидзина Иванишвили

14.06.2018 13:40 Бидзина Иванишвили, как лидер правящей партии, должен стать премьер-министром - заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили на конференции "Европейский путь Грузии" в Батуми.



По словам Маргвелашвили, надо закончить в Грузии процесс, когда общество не знает, кто и почему снимает премьер-министров.



"Вчерашний доклад об отставке как раз таки должен стать составной частью нашей европейской, прозрачной, и понятной для общества политики. Вчера господин премьер ушел с должности, и сказал, что должен дать возможность председателю партии, то есть Бидзине Иванишвили, укомплектовать новое правительство. Я считаю, что эти процессы должны быть гораздо более понятными, прогнозируемыми, и осмысленными обществом. Считаю, что для общества должно быть понятно, почему вдруг уходят с должности премьер-министры, являющиеся успешными премьер-министрами, также как и во время ухода предыдущего премьер-министра господина Гарибашвили мы услышали, что он успешный премьер-министр.



Почему уходят с должности успешные премьер-министры, какой аргумент стоит за этим? По какому принципу, и каким критериям избираются новые премьер-министры?! Полагаю, что этот период маскарада, когда вдруг избираются премьер-министры, а по какому принципу непонятно ни общественности, ни нашим иностранным партнерам, должен закончиться.



Если мы говорим о европейском выборе, и формировании европейского государства, скажу просто, там премьер-министры являются лидерами правящей партии. Соответственно, Бидзина Иванишвили, как лидер правящей партии, должен стать премьер-министром, если мы говорим об ответственной политике, и формировании государственного процесса, понятного для государства и общества. И если мы говорим о назначении, и выборе такого премьер-министра, в отношении которого вопросы не возникнут.



Это реальность, в котором мы находимся, и так формируется европейская политическая культура. Я говорю об этом, поскольку сегодня мы объединяемся, обсуждаем, и рассматриваем европейский путь Грузии. Следовательно, думаю, что это как-то должен быть конец того процесса, когда не знаем кто, по какому принципу снимает премьер-министров, и по какому принципу отбирает премьер-министров на пост"- заявил Георгий Маргвелашвили.



Президент Грузии призвал политические силы, назвать Бидзину Иванишвили в премьер-министры.



"Призываю ответственные политические силы в Грузии, в том числе, больше всего правящую партию, взять ответственность перед обществом, и назвать в премьер-министры человека, который является лидером партии, с которым мне приходилось поработать, как с премьер-министром, и могу сказать, что он был хорошим премьер-министром. Я работал с Бидзиной Иванишвили как министр, и это сотрудничество было очень хорошее, интересное, и эффективное. Но этот маскарад, когда назначаются люди, и в действительности принимающей решения, оказывается, является партия, и это не выражается в реальной жизни, на мой взгляд, навредит Грузии, навредит европейскому выбору Грузии, и навредит стабильности Грузии"- заявил Георгий Маргвелашвили.















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