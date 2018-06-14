«Маскарад» должен закончиться - президент об отставке премьер-министра

14.06.2018 14:07 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили подверг критике непрозрачность отставки премьер-министра Георгия Квирикашвили, который, по его мнению, был успешным главой правительства.



"Вчера премьер-министр ушел с поста и заявил, что дает возможность председателю правящей партии "Грузинская мечта" Бидзине Иванишвили укомплектовать новое правительство. Думаю, что эти процессы должны быть более прозрачны и понятны обществу", - заявил в четверг на международной конференции в Батуми Г.Маргвелашвили.



"По какому принципу назначаются у нас премьер-министры, и по какому принципу уходят в отставку успешные премьер-министры? Я считаю, что это период маскарада, принцип назначения и освобождения премьеров непонятен обществу и нашим зарубежным партнерам. Это должно закончиться", - сказал он.



По словам президента, если Грузия нацелена на европейские стандарты, то в Европе премьерами становятся лидеры правящих партий. "Соответственно Бидзина Иванишвили, как лидер правящей партии, должен стать премьер-министром, если мы говорим об ответственной политике и формировании понятного обществу государственного процесса", - заявил Г.Маргвелашвили.



"Этот маскарад, когда назначаются люди, а реально решения принимает партия, должен закончиться, так как все это вредит Грузии", - добавил он.



Г.Квирикашвили в среду сообщил о решении покинуть пост премьера. Его уход автоматически привел к прекращению полномочий всех членов правительства, которые на данный момент являются исполняющими обязанности.



Г.Квирикашвили объяснил на брифинге причину своего решения разногласиями, появившимися в последнее время с руководством правящей партии "Грузинская мечта".



Грузинские СМИ дополнили объяснения бывшего премьера недовольством работой правительства председателем "Грузинской мечты", также бывшим премьер-министром Грузии, миллиардером Б.Иванишвили.



Между тем 11 мая миллиардер Б.Иванишвили решил вернуться в политику и возглавить основанную им партию "Грузинская мечта". Говоря о причинах своего решения Б.Иванишвили, в частности, заявил, что оно связано "с плачевной экономической ситуацией в стране", а также "пока слабыми противоречиями внутри власти".



Грузинская оппозиция считает, что возвращение Б.Иванишвили в политику связано его пониманием, что Грузия находится в глубоком кризисе и общество уже не поддерживает "Грузинскую мечту".



В среду вечером грузинская телекомпания "Рустави-2" сообщила, что парламентское большинство может представить на пост премьер-министра Грузии кандидатуру исполняющего обязанности министра финансов Мамуки Бахтадзе.



Между тем, представители парламентского большинства Грузии заявили журналистам в среду, что консультации по вопросу кандидатуры на пост главы правительства пройдут в четверг и, соответственно, пока преждевременно называть чьи-либо фамилии.















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