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Цулукиани: Я всегда была и являюсь командным игроком «Грузинской мечты»


14.06.2018   14:21
Подождем развития событий, всегда была и являюсь командным игроком «Грузинской мечты», — об этом журналистам заявила и.о министра юстиции Грузии Тея Цулукиани.

По словам Цулукиани, для неё неизвестно кто будет премьер — министром и как он укомплектует кабинет министров.

«я не могу знать, кто будет в будущем премьер — министром. Тот кандидат, который еще не был назван, как он укомплектует кабинет. У этого имеется своя процедура. У меня также нет и предварительной информации о кандидате. Хорошо было бы, если бы мы все, в том числе и президент Грузии, спокойно встретили то, что это есть процедура. Страной правит «Грузинская мечта» и заменами премьера и министров политический курс страны не меняется, ни внутренний, ни внешний», — заявила Тея Цулукиани.

Вчера Георгий Квирикашвили покинул пост премьер-министра Грузии. Вместе с тем, с отставкой премьера, прекращены полномочия всем министрам.






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