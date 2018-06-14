Бывшему мэру Марнеули Темуру Абазову предъявили обвинения

14.06.2018 14:28 Бывшему мэру Марнеули Темуру Абазову предъявили обвинения, — информацию Первому каналу подтвердил его адвокат Звиад Асатиани, который несколько минут назад покинул изолятор временного задержания.



Звиад Асатиани заявляет, что задержанный пользуется правом хранить молчание.



По словам адвоката, Темур Абазов чувствует себя хорошо. Он не может говорить о других деталях, так как пока не ознакомился с материалами дела.



С материалами дела он ознакомится в прокуратуре сегодня.



Сотрудниками прокуратуры Грузии и министерства внутренних дел по факту унизительного и нечеловеческого обращения в отношении гражданина Эльчина Алахвердиева в городе Марнеули в качестве обвиняемого был задержан мэр муниципалитета Марнеули, а по факту избиения того же гражданина, уголовное преследование началось в отношении члена парламента Грузии от партии «Единое национальное движение» Азера Сулейманова, члена сакребуло Марнеульского муниципалитета от партии «Грузинская мечта» Рамина Алахвердиева и родственника мэра Марнеули, гражданина Э.Г.



В социальной сети распространилось видео, в котором житель Марнеули публично, унизительно приносит извинения за словесное оскорбление председателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили и мэра Марнеули Темура Абазова. В связи с этим репортаж выпустила студия «Монитор». В репортаже речь идет о том, что человек, который предположительно является жертвой унизительного обращения, несколько дней назад на проспекте Руставели наносил словесное оскорбление представителям «Грузинской мечты», позднее в социальной сети распространилось видео, в котором в унизительной обстановке он приносит извинения.















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