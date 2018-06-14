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Погибший в Ткибули шахтер награжден орденом Святого Николая


14.06.2018   14:36
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили посмертно наградил орденом Святого Николая погибшего в Ткибули шахтера Сандро Буцхрикидзе за благотворительность и бескорыстную службу во имя людей.

Маргвелашвили посетил семью погибшего шахтера, высказал им соболезнования и передал родителям Сандро Буцхрикидзе государственную награду.

«Я пришел, чтобы высказать вам соболезнования и разделить вашу боль. Хочу разделить гордость вместе с вами, что вы вырастили для родины такого сына. Благодарю вас за это и передаю вас орден Святого Николая. Этот орден учрежден специально для людей благотворителей. Человек, у котого не было миллионов, но был благотворителем. Дай Бог, чтобы у нашей страны было много таких сынов», — отметил Георгий Маргвелашвили.






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