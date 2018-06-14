Погибший в Ткибули шахтер награжден орденом Святого Николая

14.06.2018 14:36 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили посмертно наградил орденом Святого Николая погибшего в Ткибули шахтера Сандро Буцхрикидзе за благотворительность и бескорыстную службу во имя людей.



Маргвелашвили посетил семью погибшего шахтера, высказал им соболезнования и передал родителям Сандро Буцхрикидзе государственную награду.



«Я пришел, чтобы высказать вам соболезнования и разделить вашу боль. Хочу разделить гордость вместе с вами, что вы вырастили для родины такого сына. Благодарю вас за это и передаю вас орден Святого Николая. Этот орден учрежден специально для людей благотворителей. Человек, у котого не было миллионов, но был благотворителем. Дай Бог, чтобы у нашей страны было много таких сынов», — отметил Георгий Маргвелашвили.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

